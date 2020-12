Cotada para BBB21, Camilla de Lucas faz seu pai chorar com presente de Natal; veja · .

Camilla de Lucas fez o seu pai chorar ao presenteá-lo com um carro na noite de Natal. Nesta sexta-feira (25), o vídeo publicado pela influenciadora, que está cotada para participar do Big Brother Brasil 21, viralizou nas redes sociais e ela rebateu as críticas por produzir conteúdos publicitários nas plataformas digitais.

No registro, que até o fechamento deste texto contava com 1,3 milhão de visualizações no Twitter e mais de 400 mil reproduções no Instagram, Camilla entrega para o pai uma caixa com um tênis e a chave do automóvel. “O tênis é meu, mas a chave é do senhor”, explicou a influenciadora.

Emocionado, o veterano disse: “É sério?”. “É serio! Ué, você não queria o carro? Parabéns pai, o senhor merece. Agora vai me levar para todos os lugares (risos)”, complementou a criadora de conteúdo, enquando o patriarca chorava com o presente.

“Ele queria muito esse carro, estava o mês inteiro desejando. Agora finalmente posso realizar o sonho da minha família, certeza que abrindo as mãos, Deus honra”, escreveu Camilla na legenda do vídeo.

“Antes da internet, ganha R$ 1.200 [por mês]. Nunca imaginei um dia poder dar o carro que meu pai tanto sonhava. Eu não me apego a bens materiais, vivo minha vida simples mesmo podendo ter acesso a tudo. Mas para mim vale cada centavo para tornar quem eu amo feliz. É sobre isso!”, destacou ela.

Horas após a publicação do vídeo, Camilla compartilhou um desabafo pelas críticas que recebe ao produzir conteúdos publicitários nas suas redes sociais: “Nesses últimos meses fiz muita publicidade e sei que tem gente que não gosta né? Mas eu não ligo porque minhas publis não são para comprar bolsa de R$ 30.000. É para comer, reformar a casa da família, quitar dívidas, tirar minha mãe do trabalho dela da limpeza. É isso gente”.

Confira as publicações:

Ele queria MUITO esse carro, estava o mês inteiro desejando. Agora finalmente posso realizar o sonho da minha família, certeza que abrindo as mãos Deus honra. ❤️ pic.twitter.com/8N7xG17iEG

— Camilla de Lucas (@camilladelucas) December 25, 2020

Antes da internet eu ganha 1.200,00. Nunca imaginei um dia poder dar o carro que meu pai tanto sonhava. Eu não me apego a bens materiais, vivo minha vida simples msm podendo ter acesso a tudo. Mas pra mim vale cada centavo pra tornar quem eu amo feliz. É sobre isso!

— Camilla de Lucas (@camilladelucas) December 25, 2020