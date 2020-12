Coutinho precisa de cirurgia e não tem previsão de retorno ao campo

Após se submeter a exames, Philippe Coutinho terá que passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco do joelho esquerdo sofrida na última terça-feira no duelo contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro só conseguiu participar do jogo por cerca de 20 minutos e irá passar pela intervenção médica nos próximos dias.

O Barcelona não informou por quanto tempo o meia-atacante ficará afastado, mas é mais uma baixa importante para um elenco que já não conta há algum tempo com jogadores chaves, como Ansu Fati, Piqué e Sergi Roberto. É possível que o camisa 14 não possa estar presente nos jogos da Champions League contra o PSG.

> Veja a tabela do Campeonato Espanhol

Esta é a segunda lesão de Coutinho na temporada, uma vez que o brasileiro já ficou um mês parado por conta de uma contusão no bíceps femoral da perna esquerda após o clássico contra o Real Madrid. Na temporada, o meia tem 14 jogos, anotou três gols e distribuiu duas assistências.