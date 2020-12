Coutinho tem lesão no joelho, passará por artroscopia e vira problema para o Barcelona

Problema para o Barcelona para as próximas semanas. O meia Philippe Coutinho foi diagnosticado com uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo.

O atleta terá de fazer uma artroscopia no local e a previsão de retorno é de quatro a seis semanas, tirando Coutinho dos primeiros compromissos do clube catalão em 2021.

Coutinho se lesionou ainda no segundo tempo da partida diante do Eibar, que terminou em 1 a 1, pela LaLiga, na última terça-feira.

O atleta entrou em campo na vaga de Pjanic, mas sentiu o joelho na reta final da partida. Como o técnico Ronald Koeman havia feito todas as alterações, o Barcelona terminou a partida com dez homens em campo.

Coutinho segue sem conseguir engrenar com a camisa do Barcelona. Com exibições discretas, o meia disputou apenas 14 partidas pelo clube catalão, anotando três gols e concedendo duas assistências.