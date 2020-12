Covid-19: britânica é a 1ª pessoa a receber vacina da Pfizer

Esta terça-feira (8) se tornou um dia histórico para o combate à pandemia do coronavírus quando, às 06h31 em Londres, o Reino Unido se tornou o primeiro país a começar oficialmente a administrar a vacina contra covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech após a conclusão de todas as fases de testes. A primeira pessoa a ser vacinada foi uma “vovó” britânica de 90 anos Margaret Keenan.

Madrugadora, a vovó Margaret chegou cedinho ao hospital em Coventry, no centro da capital britânica, exatamente uma semana antes do seu 91º aniversário. Ela afirmou num comunicado que esse foi o melhor presente de aniversário antecipado que poderia desejar, “porque significa que finalmente posso esperar passar um tempo com minha família e amigos no Ano Novo”.

Após a aplicação da primeira vacina, um vídeo mostrou Keenan sendo empurrada em uma cadeira de rodas para fora da enfermaria enquanto, alinhada no corredor com equipamentos de proteção, a equipe de enfermagem aplaudia calorosamente a idosa, numa repetição da cena em que sobreviventes da covid-19 deixam os hospitais.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers – and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020