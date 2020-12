Covid-19: dicas para reduzir riscos de contágio no Natal em família

Reunir em uma sala diversas pessoas que não se veem há muito tempo é um convite para a quebra de todos os protocolos de saúde. Por isso, para evitar que esse momento amoroso contribua para engrossar a triste lista das 180 mil pessoas que morreram de covid-19 até agora, algumas medidas de redução de danos são sugeridas pelos especialistas.

Para auxiliar na logística das festividades, a Fiocruz lançou uma cartilha de Natal e Ano Novo, com instruções às pessoas sobre a melhor forma de organizar as comemorações de final de ano – e o que deve ser levado em consideração na hora de preparar os eventos.

Fonte: Fiocruz

Dicas para um período de festas mais seguro

Segundo a Fiocruz, a única forma segura e eficaz de passar o Natal de 2020 e o Réveillon 2021 é: ficar em casa e comemorar somente com as pessoas que moram com você.

Mas, se a decisão for por realizar um evento em conjunto com outras pessoas que não estão em seu dia a dia, vale a pena seguir algumas práticas para reduzir o risco de transmissão do coronavírus, como as listadas abaixo:

Usar máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo

Ter um saquinho para guardar a máscara quando estiver comendo ou bebendo

Ter uma máscara limpa extra para o caso de necessidade de trocar após certo tempo de uso, umidade ou sujeira

Evitar aglomerações e manter a distância de, pelo menos, 2 metros entre os participantes

Evitar apertos de mão ou abraços

Dar preferência a locais abertos ou bem ventilados e evitar o uso de ar-condicionado

Lavar as mãos com frequência durante o evento com água e sabão ou álcool

Não compartilhar objetos, como talheres ou copos

Após tocar em objetos que estejam sendo compartilhados com outros convidado, como utensílios para servir a comida, jarras e garrafas, lave as mãos com água e sabão ou álcool.

