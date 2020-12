COVID-19: Empresas decidem cancelar festas privadas de Réveillon em Alagoas

As festas de Réveillon realizadas em Alagoas, famosas por atrair turistas de todo o Brasil, estão canceladas. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, no início da tarde desta quinta-feira (03). Ele falou à imprensa depois de reunir empresários do segmento para apresentar as limitações necessárias à realização, visto o risco de uma nova onda da Covid-19 no estado, causada pelas aglomerações comuns nesses eventos.

O blog do jornalista Ricardo Mota conversou com o secretário de saúde, Alexandre Ayres, que informou que não há condições de flexibilizar ainda mais a decisão governamental do último dia 30 de setembro, liberando a realização de eventos públicos e privados no limite de até 300 participantes.

De acordo com Ayres, seriam permitidas festas com até somente 300 pessoas e a organização teria que atender todos os protocolos sanitários para garantir o distanciamento social entre os participantes. Mas essa limitação, segundo ele ouviu das empresas, inviabilizou automaticamente as edições de grandes festas anunciadas em Maceió, São Miguel dos Milagres e também na Barra de São Miguel.

“Fiz uma convocação dos segmentos econômicos e disse que se atuaremos de maneira conjunta para evitar retrocessos. Temos que pensar na coletividade. As pessoas virão de fora para aproveitar as festas, mas quem vai ficar aqui depois é a nossa população, que 95% depende do SUS”, acrescentou.

A organização do Réveillon Tamo Junto, em São Miguel dos Milagres, um dos destinos mais badalados do Brasil na temporada, publicou nesta quinta-feira (03) que a edição deste ano está oficialmente cancelada.

“Nossas atitudes mostram o quão conectadas estão nossas decisões, e o impacto delas na comunidade local. O distanciamento social é uma necessidade que precisa ser respeitada por todos para que o quanto antes possamos dançar descalços debaixo dos coqueirais”, escreveu o organizador na rede social.

Celebration vai ressarcir

Em nota, a organização do Réveillon Celebration afirmou que não há como ir contra a realidade global e anunciou que vai ressarcir os clientes que já tinham comprado os ingressos. Confira a nota na íntegra:

“Celebration significa celebração. E quem não gosta de celebrar com abraços apertados, alegria e pertinho das pessoas que nós amamos? Há 16 anos, é exatamente desse jeito que o Réveillon Celebration comemora a chegada de cada novo ano.

Essa energia incrível que sempre envolve a gente e o nosso público poderia continuar existindo no próximo dia 31 de dezembro, mas, o mundo vive a necessidade do distanciamento social e nós não poderíamos ir na contramão dessa realidade global.

No princípio, estávamos otimistas e acreditávamos num cenário animador para o final de 2020, por isso, nós nos reinventamos e planejamos a nossa festa seguindo formatos internacionais de segurança, com protocolos sanitários capazes de evitar aglomerações.

No entanto, diante do aumento de casos em nossa cidade, por respeito à ciência e à saúde de cada um de vocês e em obediência às normas estabelecidas pelo Governo de Alagoas, o Réveillon Celebration decidiu adiar esse nosso encontro para 2022. E, aí sim, quando ele chegar, todos nós vamos nos unir novamente para comemorar em dobro tudo aquilo que ficará contido em nossos corações este ano.

E prezando pelo compromisso assumido com os clientes que acreditaram no nosso evento, informamos que aqueles que desejarem ressarcimento, poderão fazê-lo, exclusivamente, através do e-mail atendimento@reveilloncelebration.com.br, anexando a ele o termo de ressarcimento do valor pago. A partir daí, seguiremos com o processo legal de reembolso. E, para os cientes que preferirem guardar o crédito, estejam certos que a festa do ano que vem será preparada com ainda mais vontade e disposição para fazermos o melhor Réveillon Celebration de todos os tempos.

Vamos iniciar a contagem regressiva para 2022? Por aqui, nós já começamos porque a palavra que deve embalar a todos nós neste momento é ESPERANÇA. E, em 31 de janeiro de 2021, estaremos juntos, mais uma vez, para celebrar a vida!”

Fonte: TNH1