‘Cozinhar é mais íntimo que o nu’ · .

Formada em Gastronomia desde 2006 e chef de cozinha em restaurantes europeus, Cândida Batista abandonou a rotina estressante dos centros culinários e passou a fazer receitas em eventos privados. A brasileira de 39 anos, que já foi capa da Playboy Eslováquia e atua como modelo, começou a publicar conteúdos que misturam nudez e culinária no OnlyFans –virou uma Ana Maria Braga da plataforma voltada ao público adulto.

“Cozinhar é um ato bem mais íntimo do que posar nua. Quando eu cozinho, cada prato tem um pouco das minhas memórias, seja pelas técnicas que aprendi em cozinhas e com cozinheiros com quem trabalhei, sabores da minha infância ou influência de onde eu vivi. Já a sensualidade vem mesmo da minha personalidade”, opina ela, em conversa com o ..

Antes de se formar em Gastronomia no Rio de Janeiro, Cândida abandonou um curso de Arquitetura. Após obter o diploma, ela foi trabalhar em Praga, na República Tcheca. Em 2010, se mudou para Viena, na Áustria, onde mora até hoje. Entre cozinhas de hotéis, de restaurantes e da embaixada do Brasil no país, já são 15 anos na área.

A brasileira decidiu sair dos centros culinários de vez no ano passado, após ter sido “agarrada por trás” pelo dono do restaurante onde trabalhava. Ela denunciou o assédio ao Ministério do Trabalho e acabou demitida.

As fotos como modelo eram apenas um “passatempo” antigo e antecederam a carreira como chef. “Faz bem pouco tempo que deixei as duas imagens se juntarem. Acho importante que as pessoas entendam que atributos físicos não afetam o talento de ninguém”, defende.

Cândida Batista passou a utilizar o OnlyFans há dois anos, após ter publicações sensuais barradas no Instagram. Os conteúdos para os usuários na plataforma são pagos. O primeiro mês de assinatura sai por US$ 3 (R$ 15,52); a partir do segundo, o custo sobe para US$ 12 (R$ 62,07). Ela publica fotos e vídeos fazendo receitas sem sutiã ou com roupas mais curtas.

“No OnlyFans, eu mostro o que acaba sendo quente demais para o Instagram, mas tenho apenas fotos tipo topless. Não faço nu frontal ou close de partes íntimas, mas as fotos são bem provocativas. Acho que a imaginação é bem mais interessante do que cenas explícitas”, explica a chef e modelo.

Em janeiro deste ano, ela saiu como capa da Playboy Eslováquia. “Bratislava fica a 45 minutos de Viena, mais rápido do que Rio de Janeiro/São Paulo. Fui à Eslováquia para uma das festas da Playboy, e me convidaram para a capa. Eu já tinha feito vídeo de Natal para a Playboy Grécia. Era um sonho. Por que ser somente mais uma seminua na internet se eu posso ser capa da Playboy? Sonhar alto faz bem e, muitas vezes, sonhos se realizam”, filosofa ela.

O próximo sonho de Cândida é participar de um reality culinário, como o MasterChef Brasil. Enquanto esse desejo não se realiza, ela apresenta o quadro Na Cozinha com Cândida Batista no programa Empire Style, exibido aos sábados na Band Triângulo, afiliada da emissora em Minas Gerais.

Fora da TV, além do OnlyFans, ela mantém duas páginas no Instagram: uma em que publica receitas e mostra mais o lado culinário, e outra em que exercita a sensualidade como modelo. A profissional ainda cozinha em eventos na Europa.

A chef tem uma filha, já se casou e divorciou duas vezes. Após ficar cinco anos solteira, agora está namorando e dá dicas para casais apimentarem a relação –ela tem como objetivo lançar um livro de receitas com pratos afrodisíacos.

“Além de uma boa comunicação com o parceiro, a comida pode ajudar e muito. Só o ato de fazer um jantar romântico, preparando a mesa com flores e luz de velas, e se vestir para o encontro, servindo algo escolhido exclusivamente para agradar ao seu par faz boa parte da mágica”, ensina.

