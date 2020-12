CRB vence Botafogo-SP no Rei Pelé e respira na briga contra o rebaixamento

Neste domingo, CRB e Botafogo-SP se enfrentaram no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, os alagoanos saíram com a importante vitória pelo placar de 1 a 0.

Com o resultado, o Galo chega a 37 pontos conquistados na 13ª colocação e respira um pouco na metade de baixo da tabela. O Pantera, por sua vez, fica na vice-lanterna da competição nacional com 25 pontos. O Paraná é o primeiro time fora da zona da degola com 32 pontos.

O único gol da partida saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Darley afastou parcialmente, Robinho chutou desajeitado e Pablo Dyego, de cabeça, desviou para o gol aberto, garantindo o triunfo dos donos da casa.

Pela próxima rodada, o Botafogo-SP entra em campo na quarta-feira (23), às 19h15 (de Brasília), quando recebe o Oeste no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Já o CRB joga no sábado (26), às 18h30, contra o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).