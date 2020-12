Cria do São Paulo, Lucas Piazón testa positivo para covid-19

O brasileiro Lucas Piazón, jogador do Chelsea emprestado para o Rio Ave, de Portugal, foi diagnosticado com covid-19 e está cumprindo período de isolamento.



(Foto: Divulgação/Rio Ave)

Segundo o jornal português A Bola, o meio-campista de 26 anos havia testado positivo para o teste de coronavírus no último domingo e cumpre quarentena desde então.

Cria da base do São Paulo, é esperado que Piazón retorne no final de dezembro, porém apenas se ele apresentar resultado negativo para a presença do vírus.