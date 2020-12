Criador de NieR e Square Enix estão trabalhando em dois jogos novos

Em um talk show organizado pela Famitsu e a V-Jump, foi revelado que Yoko Taro (criador da série NieR) e Yosuke Saito (produtor da Square Enix) estão trabalhando juntos em dois jogos novos.

Segundo Saito, Yoko se aproximou dele em 2019 e disse “eu quero fazer esse tipo de jogo”, com uma proposta. No começo o produtor era completamente contra a ideia, porém, com a insistência de Taro (e com uma apresentação de uma hora) conseguiu convencê-lo.

Mesmo recebendo passe live para a produção do game, as coisas não são tão simples para o criador de NieR. O título ainda não foi muito longe em seu desenvolvimento após um ano e o produtor da Square declarou que se pudesse voltar atrás com a decisão, ele voltaria.

Além disso, os dois estão trabalhando em outro jogo, em que ambos aparentemente concordam. Já este título recebeu mais atenção e é esperado que lance antes do outro.

Quem sabe até o lançamento de NieR Replicant ver.1.22 em abril de 2021 temos alguma notícia, não é mesmo?