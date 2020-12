Criador de Riverdale vai comandar remake de True Blood na HBO · .

Seis anos após a exibição de seu episódio final, True Blood (2008-2014) vai ganhar um remake pela HBO. Roberto Aguirre-Sacasa, criador do sucesso teen Riverdale, vai comandar o projeto. Alan Ball, responsável pela série de vampiros original, retorna desta vez como produtor executivo da nova atração.

De acordo com o site TVLine, Aguirre-Sacasa vai escrever o piloto ao lado de Jami O’Brien, que recentemente esteve envolvido na produção de outra série de vampiros: NOS4A2 (2019-2020), encerrada após a exibição da segunda temporada.

O remake de True Blood é mais uma “ressurreição” em que Aguirre-Sacasa está envolvido. Ele também é a mente por trás da nova versão de Pretty Little Liars (2010-2017), que será exibida no serviço de streaming HBO Max.

Com 81 episódios, True Blood foi exibida durante sete temporadas pela HBO. A série teve um início promissor, tornando-se a produção mais assistida do canal desde o fenômeno Família Soprano (1999-2007). No entanto, seu final foi criticado por uma grande parcela dos fãs.

Entre idas e vindas, o elenco principal foi composto por Anna Paquin, Stephen Moyer, Alexander Skarsgård, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Kristin Bauer van Straten, Carrie Preston, Chris Bauer, Deborah Ann Woll e Joe Manganiello. Protagonista da trama, Anna venceu um Globo de Ouro de melhor atriz por seu papel como Sookie Stackhouse.