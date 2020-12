Criador de Silent Hill funda novo estúdio de desenvolvimento

Um dos maiores nomes da indústria, Keiichiro Toyama está lançando uma nova desenvolvedora chamada Bokeh Game Studio. Toyama, que já tinha criado jogos como Silent Hill, Gravity Rush e SIREN, deixou a Sony Interactive Entertainment para trabalhar ao lado de outras feras do ramo.

Também serão parte da Bokeh nomes como Kazunobu Sato (produtor de The Last Guardian) e Junya Okura (lead designer em Gravity Rush). Confira o trio batendo um papo amigável no primeiro vídeo oficial do novo estúdio:

Por enquanto, ainda não há maiores informações sobre os seus próximos projetos além de algumas artes conceituais bem na linha do que vimos nos trabalhos anteriores de Toyama. Você está empolgado para ver o que esse pessoal vai lançar? Compartilhe as suas expectativas com a gente nos comentários logo abaixo!