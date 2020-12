Criador de Walking Dead ‘ressuscita’ Glenn como super-herói adolescente · .

A morte de Glenn ainda atormenta fãs de The Walking Dead. Mas Robert Kirkman, criador da história em quadrinhos que originou a série zumbi, decidiu ressuscitar sua parceria com o ator Steven Yeun em Invincible, animação adulta sobre super-heróis que o Prime Video faz primeira apresentação em 2021.

Assim como a série de mortos-vivos, a nova atração é baseada em uma HQ assinada por Kirkman. “Eu a criei em 2003 com Cory Walker, unia tudo o que amavámos sobre super-heróis em um título só. Como nós gostávamos do espaço, fazíamos uma edição com ele no espaço, por exemplo. Tinha tudo que podíamos explorar com super-heróis.”

Os quadrinhos duraram 16 anos e foram um sucesso. Isso chamou a atenção dos executivos do Prime Video. “A Amazon decidiu que queria entrar no mundo da animação adulta e achou que Invincible seria uma boa opção para começar. E, até agora, eu concordo com ela”, explicou o quadrinista na CCXP Worlds neste sábado (5).

Yeun virou fã de Invincible anos atrás, enquanto ainda trabalhava em Walking Dead. “Eu devorei todas as obras do Kirkman. Ele escreveu a versão de super-heróis que acho que todos nós queríamos secretamente ver. Eu não imaginava que ia virar uma animação, até que Robert me ligou há alguns anos e me convidou. E ele é o melhor, eu não sei dizer ‘não’ para ele. Então é uma honra e um prazer [estar no projeto]”, contou o ator.

O Prime Video parece a casa perfeita para a animação porque já exibe The Boys, outra série que dá uma abordagem realista e nada convencional para o gênero de heróis poderosos. Assim como a atração live-action, Invincible também vai abusar da violência e do drama psicológico.

divulgação/prime video

Mark é o protagonista de Invincible

“Acho que as pessoas entendem melhor os heróis agora, por isso o mundo está mais preparado para séries assim. E Invincible, enquanto história, desconstrói todo o gênero. Agora que temos todos esses filmes e séries, é a chance de focar no que há de mais fantástico nos heróis, mas também abordar o lado mais bizarro. E, por estarmos no Prime Video, podemos mostrar de maneira realista as consequências das ações desses heróis, o que nem sempre acontece”, valorizou Kirkman.

E o que Steven Yeun pode adiantar sobre seu personagem na animação? “Mark é ótimo, ele é um adolescente comum, com problemas cotidianos, alguns segredos e algumas coisas que está descobrindo. É uma história clássica sobre um jovem que precisa lidar com novos poderes.”

O elenco de vozes de Invincible chama a atenção. J. K. Simmons (vencedor do Oscar por Whiplash) interpreta o pai do herói, que também tem poderes. Sandra Oh (de Grey’s Anatomy e Killing Eve) vive a mãe, uma humana. Mark Hamill (Star Wars), Zazie Beets (Deadpool), Zachary Quinto (Heroes), Mahershala Ali (Luke Cage), Clancy Brown (Bob Esponja), Nicole Byer (Mandou Bem!), Jonathan Groff (Glee), Jon Hamm (Mad Men) e Ezra Miller (Flash) também estão no elenco.

E Steven não é o único ator de Walking Dead a emprestar seu talento vocal para Invincible. Robert Kirkman conseguiu outros nomes do elenco para seu novo projeto televisivo, como Khary Payton (Ezekiel), Lauren Cohan (Maggie), Sonequa Martin-Green (Sasha), Chad Coleman (Tyreese), Michael Cudlitz (Abraham), Lennie James (Morgan) e Ross Marquand (Aaron).