Crianças invadem entrevista na CNN Brasil; jornalistas caem no riso · .

Duas crianças invadiram a entrevista do professor Kai Enno Lehmann no Expresso CNN, da CNN Brasil. Nesta quinta-feira (24), os jornalistas Daniel Adjuto e Iuri Pitta caíram no riso com a cena, e o âncora do canal de notícias comentou sobre o “respiro” que o momento inesperado trouxe para o jornal.

No início da entrevista sobre o acordo do Reino Unido com a União Europeia, uma criança entrou no escritório do professor da Universidade de São Paulo (USP) e tentou abraçá-lo. No entanto, ele advertiu a pequena e seguiu normalmente com a participação no noticiário.

Minutos depois, Adjuto comentou sobre a invasão: “Professor, como que é o nome dessa criança, acredito que seja a sua filha, que apareceu nessa noite de Natal o abraçando, esse carinho todo”. “Desculpem, é a Maria Clara. Normalmente não respeita os horários de trabalho do pai”, respondeu o docente, aos risos.

“Que nada! Em noite de Natal, nesse noticiário que a gente vem mostrando aqui no país, é até um respiro que trazemos, sem problema algum”, tranquilizou o âncora. Em seguida, Maria Clara e outra criança invadiram novamente o escritório e acenaram para os jornalistas, que riram da situação e desejaram Feliz Natal para os pequenos.

Confira o vídeo com a invasão das crianças ao jornal: