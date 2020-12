Cristiano Ronaldo anota dois de pênalti em vitória da Juventus com direito a ‘lei do ex’ e VAR em ação

A Juventus segue em grande fase na temporada. Após fazer 3 a 0 no Barcelona pela Uefa Champions League no meio de semana, a equipe de Andrea Pirlo teve dificuldades, mas venceu o Genoa por 3 a 1, fora de casa, e se aproximou dos líderes do Campeonato Italiano, agora com 23 pontos, três a menos do que o Milan, que ainda entra em campo na rodada.

Mesmo com o domínio da partida, a Juventus não teve vida tão fácil assim contra o Genoa, que está afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano.

A equipe da casa se defendeu durante praticamente todo o primeiro tempo e impôs dificuldades para a Juventus criar. Dybala e Cristiano Ronaldo se mostraram apagados nos primeiros 45 minutos. Com isso, o goleiro Perin teve vida mais tranquila.

Mas, no segundo tempo, entrou em ação o talento da Juventus, justamente com Dybala, que abriu o marcador. O Genoa não se intimidou com a vantagem da Juve e ainda conseguiu o empate.

Em cruzamento para a área do lado esquerdo, Sturaro, ex-Juventus, bateu na segunda trave e empatou o confronto. A partir daí, o VAR salvou o Genoa em duas oportunidades, uma vez que a Juve marcou duas vezes, mas ambos os lances foram invalidados por impedimento.

Mas, após lance invididual pelo lado direito, Cuadrado foi derrubado e sofreu pênalti. Cristiano Ronaldo, que completou 100 jogos pela Juventus, marcou o 78° gol com a camisa da Vecchia Signora e deu a vitória aos visitantes.

Ainda havia tempo para mais um da Juventus e mais um também de Cristiano Ronaldo. Em confusão na área do Genoa, Perin cometeu novo pênalti. Novamente, com uma batida forte, no alto, Cristiano marcou o segundo dele e o terceiro da Juventus, chegando a 79 gols com a camisa da Vecchia Signora.