Cristiano Ronaldo faz dois gols, Juventus atropela o Barcelona e avança em primeiro no grupo

A Juventus visitou o Barcelona e atropelou o adversário com um 3 a 0 em pleno Camp Nou, nesta terça-feira, pela 6ª rodada do grupo G da Champions League. Os gols foram marcados por Cristiano Ronaldo, duas vezes, e McKennie. Com o resultado, os italianos avançaram em primeiro, com o time catalão passando em segundo.

Em campo, a Juventus começou incomodando com o Danilo. Aos 9 minutos da primeira etapa, Cristiano Ronaldo ajeitou para o lateral, que fuzilou da entrada da área, mas a bola foi para fora.

Na jogada seguinte, Cristiano Ronaldo recebeu na esquerda, foi para cima de Ronald Araújo e acabou derrubado. O árbitro marcou pênalti, convertido pelo próprio camisa 7, que fuzilou as redes de Ter Stegen.

Aos 20 minutos, a Juventus ampliou com uma pintura. Após boa jogada do time italiano, Cuadrado cruzou na medida para McKennie, que, de voleio, fuzilou as redes do Barcelona para fazer 2 a 0.

O Barcelona seguiu atordoado em campo, enquanto a Juventus foi para a cima. De cabeça, Morata mandou por cima da meta espanhola e quase fez o terceiro.

A primeira chegada do time catalão foi apenas aos 30 minutos. O time veio tocando de pé em pé até chegar a Messi, que serviu Pjanic. O meio-campista arriscou de longe, mas a bola subiu demais.

Logo depois, a jogada tradicional do Barcelona entrou em ação. Cruzamento rasteiro para Messi, que chutou forte da entrada da área. No entanto, o argentino parou nas mãos de Buffon.

No último lance da primeira etapa, Jordi Alba serviu Messi, que finalizou e parou em Buffon. Após a finalização, os jogadores do Barcelona reclamaram bastante de pênalti, o VAR revisou a jogada e decidiu não chamar a arbitragem.

A Juventus voltou ‘on fire’ na segunda etapa. Ramsey arriscou de canhota já entro da área e só não fez o 3 a 0 por conta da defesa milagrosa de Ter Stegen.

Só que, por conta da origem da jogada, o VAR chamou a arbitragem para checar um pênalti de Lenglet. A infração foi confirmada, com Cristiano Ronaldo indo para bola e, mais uma vez, deslocando o goleiro para marcar e fazer 3 a 0.

O Barcelona tentou descontar e parou no travessão. Após bola levantada na área, o francês desviou e por muito pouco não fez o primeiro do time catalão.

Aos 30 minutos da segunda etapa, Bonucci fez o quarto gol. No entanto, a arbitragem anulou o gol assinalando o impedimento do defensor após toque de Cristiano Ronaldo. Placar final no Camp Nou. Barcelona 0 x 3 Juventus.

Barcelona 0 x 3 Juventus

GOLS: Cristiano Ronaldo (2) e McKennie (Juventus)

BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Ronaldo Araújo, Lenglet (Umtiti) e Alba (Firpo); Pjanic, De Jong, Trincão, Messi e Pedri; Griezmann. Técnico: Ronald Koeman

JUVENTUS: Buffon; Danilo, Bonucci e de Ligt; Cuadrado, McKennie, Arthur, Ramsey e Alex Sandro; Morata e Cristiano Ronaldo. Técnico: Andrea Pirlo

Cristiano Ronaldo tem 134 gols em 174 jogos pela Champions League.

Em 2020, o português tem 40 gols em 41 jogos contando clubes e seleções. Só Lewandowski, com 42 gols em 41 jogos fez mais.

Barcelona não perdia na fase de grupos desde a quarta rodada da temporada 2016/17.

Na ocasião, o clube sofreu um revés por 3 a 1 para o Manchester City

Desde então, eram 19 vitórias e seis empates até a queda para a Juventus.

Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela 36ª vez na história.

Barcelona e Real Madrid (30 vezes), Barcelona x Manchester United (3 vezes) Argentina x Portugal (2 vezes), Barcelona x Juventus (1 vez)

Foram 16 vitórias de Messi, 11 vitórias de Cristiano Ronaldo e 9 empates.

Messi fez 22 gols e deu 12 assistências

Cristiano Ronaldo anotou 21 gols e deu uma assistência

Cristiano Ronaldo fez 14 gols em 17 jogos contra Messi no Camp Nou.

Por outro lado, Messi, que passou em branco, anotou 7 gols em 17 encontros contra Cristiano Ronaldo no Camp Nou

Pela primeira vez o Barcelona teve dois pênaltis marcados contra em uma mesma partida de Champions

Barcelona não perdia em casa há 38 jogos pela Champions League.

A última queda tinha acontecido para o Bayern de Munique, em maio de 2013.

O Barcelona não avança em segundo desde a temporada 2006/07, quando viu o Chelsea se classificar em primeiro

Classificação

1. Juventus – 15 pontos

2. Barcelona- 15 pontos

3. Dínamo – 4 pontos

4. Ferencváros – 1 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana por seus respectivos campeonatos nacionais.

Domingo, 13/12, às 17h* – Barcelona x Levante – LaLiga

Domingo, 13/12, às 14h* – Genoa x Juventus – Campeonato Italiano

*horário de Brasília