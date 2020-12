Cruzeiro bate Vitória fora de casa e volta a sonhar com o acesso na Série B

Nesta sexta-feira, Vitória e Cruzeiro se enfrentaram no Barradão, em Salvador (BA), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol do zagueiro Ramon, os mineiros saíram com uma importante vitória pelo placar de 1 a 0 e passam a sonhar novamente com a zona de acesso à elite do futebol nacional.

Desse modo, a Raposa chegou ao quarto jogo seguido sem perder (três vitórias e um empate). A equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari agora ocupa a 11ª posição com 38 pontos, seis a menos que o quarto colocado CSA. O Leão, por sua vez, tem 33 pontos e aparece no 14º lugar.

Pela próxima rodada, ambas as equipes voltam a campo no mesmo dia e horário. Na terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), o Cruzeiro recebe o CSA no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Vitória encara o Juventude, novamente no Barradão.

O jogo

Jogando em casa, o Vitória começou melhor a partida, marcando a saída de bola do Cruzeiro e fazendo boas triangulações. O jogo passou a ficar mais equilibrado a partir da metade da etapa inicial, quando o Leão diminuiu o ritmo e viu a Raposa começar a conseguir encaixar avanços pelas pontas, mas ameaçar efetivamente os baianos.

O time celeste abriu o marcador aos 45 minutos, em sua primeira finalização. Em cobrança de escanteio de Machado, Ramon subiu bem e cabeceou no canto direito de Yuri, que substituiu o lesionado Ronaldo. Ex-jogador do Rubro-Negro, o zagueiro preferiu não comemorar.

O Cruzeiro voltou mais ligado para o segundo tempo e superior ao adversário, mas sem criar muitas oportunidades. A situação ficou mais confortável para os comandados de Felipão aos 25 minutos, quando Lucas Cândido levou o segundo cartão amarelo e deixou os mandantes com um a menos.

Com a vantagem numérica, a Raposa não sofreu mais grandes perigos em seu campo de defesa no restante da partida. Assim, bastou ao time mineiro administrar o resultado construído na primeira etapa para garantir os três pontos em Salvador.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 1 CRUZEIRO

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 11 de dezembro de 2020, sexta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Cartões amarelos: Lucas Cândido, Gerson Magrão (Vitória); Adriano (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Lucas Cândido (Vitória)

GOL:

Cruzeiro: Ramon, aos 45 minutos do primeiro tempo

VITÓRIA: Ronaldo (Yuri); Van (Jonathan Bocão), Wallace Reis, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Matheus Frizzo, Lucas Cândido e Fernando Neto (Caicedo); Thiago Lopes (Ewandro), Vico (Gerson Magrão) e Léo Ceará.

Técnico: Mazola Júnior

CRUZEIRO: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira (Patrick); Adriano (Cacá), Jadson e Machado (Giovanni); Arthur Caíke (Welinton), Rafael Sobis (Marcelo Moreno) e Airton.

Técnico: Luiz Felipe Scolari