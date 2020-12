Cruzeiro deixará sede administrativa do Barro Preto por economia de R$ 2 milhões

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira, que vai deixar a atual sede administrativa, localizada no Barro Preto, em Belo Horizonte. A decisão visa uma economia anual de R$ 2 milhões aos cofres do clube e foi divulgada junto de uma parceria com a WeWork, empresa referência em escritórios compartilhados ao redor do mundo.

Com a saída do Barro Preto, a diretoria celeste passará a operar em um andar inteiro da WeWork Boulevard Shopping, também em Belo Horizonte. O prédio da atual sede administrativa, avaliado em R$ 70 milhões, não será vendido, mas deverá render receitas à Raposa com sua locação.

Cruzeiro celebra parceria mundial com a @WeWork para hub de inovação e otimização de espaços corporativos do Clube. Saiba mais: https://t.co/fNBzUOP2i3#NosSomosOCruzeiro 💙 pic.twitter.com/qW6R7pNV0Z — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 21, 2020

Em comunicado oficial, o Cruzeiro também informou que passará uma “estrutura horizontal” com a nova parceria. Agora, os 180 colaboradores que trabalham de forma direta e indireta na sede administrativa vão estar em um mesmo andar com capacidade para 240 pessoas.

A mudança de local também está diretamente ligada com o projeto da Raposa em se tornar cube-empresa, fato admitido na nota oficial. A parceria ainda permitirá que os colaboradores celestes possam utilizar qualquer uma das quase 860 unidades da WeWork espalhadas pelo mundo.