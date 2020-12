Cruzeiro demite técnico e mais dois membros da comissão da equipe sub-20

O Cruzeiro anunciou mudanças no comando técnico de sua equipe sub-20 nesta terça. O clube demitiu o técnico Gilberto Fonseca, o preparador físico Ângelo Alves e o analista de desempenho João Boaventura.

A Raposa agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou sorte na sequência de suas carreiras.

As demissões acontecem após o time finalizar sua participação na primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 com uma campanha ruim. Os celestes terminaram na 19ª colocação com 17 pontos, um a mais que o lanterna Ceará.

O treinador Gilberto Fonseca deixa o Cruzeiro após 16 partidas. O comandante era técnico da equipe sub-17 da Raposa desde janeiro e foi chamado para substituir Rogério Micale no time sub-20 em setembro.