Cruzeiro é eficiente, vence o Vitória em Salvador e fica a 6 pontos do G4

Em uma partida sem brilho, o Cruzeiro conseguiu seu sétimo triunfo fora de casa, nesta sexta-feira, pela 28ª rodada da Série B, ao derrotar o Vitória por 1 a 0, com direito a lei do ex: o único gol do jogo foi marcado por Ramon, cria do clube baiano. O jogador não comemorou o tento.

Cruzeiro de Sóbis venceu mais uma na Série B(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

A equipe de Felipão encontrou um Vitória, de treinador novo, muito firme na marcação no primeiro tempo e atacando mais. Mas, falta aos baianos qualidade na finalização e no último passe. Com essa dificuldade, o futebol da Raposa não teve grande repertório, mas foi suficiente para sair com os três pontos.

O resultado não tirou o Cruzeiro do 11º lugar, mas ao chegar aos 38 pontos, pode terminar a rodada a seis pontos do G4. Para o Vitória, a derrota aumenta sua atenção contra o rebaixamento, pois fica na 14ª posição, mas poderá cair na tabela se o Brasil de Pelotas vencer seu duelo na rodada.

Uma finalização, um gol. Cruzeiro “achou” o resultado na etapa inicial

​

O primeiro tempo do duelo com o Vitória foi muito truncado, de pouca criatividade das duas equipes. A Raposa só conseguiu finalizar aos 44 minutos, quando Ramon acertou uma bela cabeçada, abrindo o placar para os mineiros. Foi um gol “achado”, dada a pouca qualidade do futebol apresentado nos primeiros 45 minutos de jogo.

Azar do jovem Yuri, goleiro do time baiano, que entrou no lugar de Ronaldo, machucado, foi buscar a bola no fundo das redes sem ao menos encostar na redonda. Era sua estreia como profissional pelo Leão

Time menos “travado” na etapa final

​

O Cruzeiro se soltou mais depois do gol e com a necessidade do Vitória buscar mais o jogo, os espaços foram surgindo. Porém, foi uma equipe mais ligada, sem a apatia do duelo contra o CRB.

Pontos importantes e horizonte de acesso ainda possível

​

O triunfo fora de casa ainda deixa o Cruzeiro com chances de subir para a primeira divisão. Cabe ao time de Felipão engatar uma sequência longa de bons resultados, algo que ainda não conseguiu nesta Série B. O sonho do acesso não morreu.

Próximos jogos

​

A Raposa encara o CSA, terça-feira, 15 de dezembro, às 21h30, no Mineirão. Já o Vitória-BA recebe o Juventude, no mesmo dia e horário, no Barradão. Ambos os duelos são pela 29ª rodada.

FICHA TÉCNICA

​

VITÓRIA-BA 0 X 1 CRUZEIRO

Data-Horário: 11 de dezembro, às 21h30

Estádio-Local: Barradão, Salvador(BA)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva(RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves(RS) e Vanderson Antonio Zanotti(RS)

Cartões amarelos: Lucas Cândido(VIT), Adriano (CRU), Gerson Magrão(VIT)

Cartão vermelho: Lucas Cândido(VIT), Ronaldo(VIT)

Gol: Ramon, aos 44’-1ºT(0-1)

Vitória-BA: Ronaldo(Yuri, aos 43’-1º), Van(Jonathan Bocão, aos 38’-2ºT), Maurício Ramos, Wallace e Rafael Carioca; Matheus Frizzo, Fernando Neto (Caicedo, aos 38’-2ºT), Lucas Cândido, Thiago Lopes(Ewandro, aos 15’-2ºT), Vico(Gerson Magrão, aos 15’-2ºT) e Léo Ceará. Técnico: Mazola Júnior

Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira(Patrick Brey, aos 38’-2ºT); Jadson, Adriano(Cacá, aos 41’-2ºT) e Filipe Machado(Giovanni Piccolomo, aos 22’-2ºT); Airton, Rafael Sobis(Marcelo Moreno, aos 38’-2ºT) e Arthur Caíke (Welinton, aos 22’-2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari