Cruzeiro empata com CRB e freia sequência de vitórias na Série B

Embalado pelas duas vitórias seguidas, o Cruzeiro voltou a campo nesta terça-feira, mas desta vez ficou apenas no 0 a 0 contra o CRB, no Rei Pelé. Pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes fizeram jogo equilibrado, criaram chances, mas não conseguiram balançar a rede.

Com o resultado, o Cruzeiro estaciona na 11ª colocação, com 35 pontos. A equipe pode ser ultrapassada pelo Brasil de Pelotas, que ainda joga na rodada, mas a distância para o Z4, atualmente, é de 10 pontos. Com 34, o CRB aparece logo abaixo, em 12º lugar.

O primeiro tempo foi de equilíbrio na capital alagoana, com boas chances para os dois lados, apesar do 0 a 0 no marcador. O CRB assustava com chegadas pelo lado esquerdo, aproveitando os espaços dados pelo Cruzeiro no setor. Já os mineiros ficaram muito perto de abrir o placar aos 32, quando Sobis cruzou com perigo na área e Arthur Caíke, cara a cara com o goleiro, finalizou para fora.

Na etapa final, o equilíbrio se manteve, mas a partida passou a ser muito mais brigada no meio-campo, com diminutas oportunidades para as equipes. Mesmo com as mudanças, o time de Luiz Felipe Scolari continuou com dificuldade para criar boas jogadas. Com muitos erros dos dois lados, o placar permaneceu inalterado, e o jogo terminou mesmo no empate sem gols.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 0 CRUZEIRO

Local: Estádio Rei Pelé,em Maceió (AL)

Data: 8 de dezembro de 2020, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Cartões amarelos: Reginaldo, Luiz Paulo, Claudinei e Lucão do Break (CRB); Matheus Pereira e Jadsom Silva (Cruzeiro)

Gol:

CRB: Douglas Borges; Reginaldo, Gum (Thalisson Kelven), Xandão e Luiz Paulo; Claudinei, Wesley (Moacir) e Diego Torres; Robinho (Hyuri), Lucão do Break (Daniel Amorim) e Bill (Luidy)

Técnico: Ramon Menezes

CRUZEIRO: Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Adriano, Jadsom Silva e Machado (Jadson); Welinton (Régis), Rafael Sobis (Marcelo Moreno) e Arthur Caíke (Patrick Brey)

Técnico: Luiz Felipe Scolari