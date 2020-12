Cruzeiro leva empate do Avaí aos 49 do 2º tempo e se complica na busca pelo G-4

Em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi até a Ressacada e levou um empate frustrante do Avaí por 1 a 1 nesta sexta-feira.

O gol celeste foi marcado por Machado, aos 41 minutos do primeiro tempo, de cabeça. Já aos 49 do segundo tempo, Valdívia marcou para os catarinenses, também num cruzamento.

O time mineiro fica nos 40 pontos, segue em nono e está a 7 pontos do G-4 da Série B.

Porém, o Cuiabá, quarto colocado no momento, ainda joga nesta rodada e pode abrir 10 pontos.

O Avaí fica nos 44 pontos e ocupa a sétima posição na tabela.

Esta é a sexta partida seguida do time de Luiz Feliz Scolari sem derrota, com 3 vitórias e 3 empates no período.

Ficha técnica

Avaí 1 x 1 Cruzeiro

GOLS: Machado (CRU) e Valdívia (AVA)

AVAÍ: Frigeri; Edilson, Betão, Fagner Alemão e Yuri, Capa; Leandrinho (Jean), Pedro Castro, Valdivia, Vinicius Leite (Renatinho); Gaston Rodriguez (Reinaldo Silva), Getulio (Rodrigão) Técnico: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO: Fábio; Caceres, Manoel, Ramon e Patrick; Machado (Giovani), Adriano e Jadsom Silva (Jadson); Airton (Wellinton), Pottker (Arthur Kaique) e Sóbis (Moreno) Técnico: Luiz Felipe Scolari

Classificação

– Avaí: 7º lugar, com 44 pontos

– Cruzeiro: 9º lugar, com 40 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias:

Ponte Preta x Cruzeiro, terça-feira (22), às 21h30

Avaí x Figueirense, Sábado (26), às 21h

*horário de Brasília