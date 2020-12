Cruzeiro leva virada da Ponte Preta e fica perto de jogar a Série B novamente no ano do seu centenário

O Cruzeiro teve a chance de manter acesas suas chances de acesso, mas levou uma virada da Ponte Preta em Campinas, pela 31ª rodada da Série B. Os 2 a 1 da Macaca sobre a Raposa, tiveram gols de Bruno Rodrigues e Luizão para o time paulista, com Manoel descontando para o time de Felipão.

CONFIRA COMO FICOU A A TABELA DA SÉRIE B

A Ponte chegou aos 46 pontos, na sexta colocação, ficando a três pontos do G4. Já o Cruzeiro caiu para a 11ª posição, mantendo os 40 pontos, ficando cada vez mais longe de ter alguma chance de voltar à elite nacional.

O duelo foi marcado por um domínio inicial da equipe de Felipão, porém mais uma vez, o time não soube ampliar o placar e ficar mais seguro no jogo, permitindo que a Ponte virasse e controlasse a partida para conquistar mais três pontos.

As ausências de Fábio e Rafael Sobis fizeram a diferença no duelo, pois em um dos gols da Ponte, Lucas França falhou, o que foi determinante para o resultado final.

O foco do Cruzeiro no momento será garantir a distância da zona do rebaixamento e iniciar o planejamento para jogar a segunda divisão no ano do seu centenário, em 2021.

Próximos jogos

A Raposa volta a campo no dia 29 de dezembro, contra o Cuiabá, no Independência, às 21h30. A Ponte encara, no dia seguinte, 30 de dezembro, o Juventude, em Caxias do Sul, às 17h, Os dois jogos são pela 32ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 1 CRUZEIRO

Data-Horário: 22 de dezembro, às 21h30

Estádio-Local: Moisés Lucarelli, Campinas(SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel(SC)

Assistentes: Alex dos Santos(SC) e Helton Nunes(SC)

Cartões amarelos: Vinícius Zanocelo(PON), Airton(CRU), Giovanni(CRU)

Cartões vermelhos:-

Gols: Manoel, aos 8’-1ºT(0-1), Luizão, aos 20’-2ºT(1-1), Bruno Rodrigues, aos 25’-2ºT(2-1)

Ponte Preta: Ygor Vinhas; Apodi, Luizão, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto, Vinícius Zanocelo e Camilo(Bruno Reis, aos 37’-2ºT); Moisés(Guilherme Pato, aos 16’-2ºT), Bruno Rodrigues(Yuri, aos 43’-2ºT) e Matheus Peixoto(Wanderley, aos 43’-2ºT).Técnico: Fabinho Moreno

Cruzeiro: Lucas França; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jadsom(Régis, aos 36’-2º), Adriano, e Filipe Machado(Giovanni, aos 27’-2ºT); Airton (Arthur Caike, aos 28’-2ºT), William Pottker e Thiago(Sassá-intervalo). Técnico: Luiz Felipe Scolari