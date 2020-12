Cruzeiro: Sóbis explica golaço do meio-campo e brinca com sal grosso no Mineirão: ‘Só serve pra churrasco’

Principal nome da vitória do Cruzeiro neste sábado sobre o Brasil-RS por 4 a 1 no Mineirão, Rafael Sóbis fez uma pintura com um chute encobrindo o goleiro atrás do meio-campo.

Após a partida, Sóbis revelou que o gol foi fruto de estudo dele ao longo dos dias sobre o goleiro do Brasil-RS.

“Já tínhamos conversado, visto vídeos que o goleiro fica adiantado e também durante o jogo. Tive a sorte de receber um passe mal dado deles e a felicidade de chutar”, analisou Sóbis.

Em cinco jogos pelo Cruzeiro desde seu retorno, Sóbis marcou quatro gols até aqui. O time celeste foi aos 34 pontos e subiu para a 11ª posição.

O atacante ainda brincou sobre o sal grosso jogado pela torcida e preparador físico do Cruzeiro no Mineirão.

“Sou gaúcho, então sal grosso para mim só serve para churrasco (risos). Não me apego a isso. Não fez gol para nós, mas temos que respeitar. Cada um tem sua crença”.