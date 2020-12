Cruzeiro tem pouco mais de 1% de chance de acesso e pode se tornar gigante com maior número de derrotas na Série B

O Cruzeiro vive uma situação dramática na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite da última terça-feira (22), a Raposa perdeu de virada por 2 a 1 para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, e estacionou na 11ª colocação com 40 pontos ganhos, nove a menos do que o Juventude, primeiro time entre os quatro da ponta da tabela que subirão à Série A para 2021.

Faltando apenas sete rodadas para o fim da competição, o Cruzeiro vê o acesso à elite do futebol nacional cada vez improvável.

Segundo projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a Raposa tem apenas 1,4% de chances de retornar à primeira divisão.

Além da irregular campanha na Série B, o que atrapalha o Cruzeiro na briga por uma vaga no G-4 é o número excessivo de derrotas na competição.

De acordo com levantamento realizado pela reportagem do ESPN.com.br, a Raposa é o segundo gigante brasileiro com maior número de derrotas em uma campanha na segunda divisão.

A reportagem leva em conta os dados a partir de 2006, ano no qual a Série B passou a ser disputada nos moldes atuais.

Até o momento, em 31 partidas, o Cruzeiro perdeu 9. Curiosamente, o número é o mesmo do obtido pelo Vasco, em 2016.

Naquela temporada, o Vasco terminou com 11 derrotas em 38 partidas. Porém, a equipe carioca obteve outras 19 vitórias e oito empates, totalizando 65 pontos e garantindo o acesso na 3ª colocação.

A equipe mineira retorna a campo na próxima terça-feira (29) para encarar o Cuiabá, em Minas Gerais, às 21h30. Será o último compromisso da equipe de Luiz Felipe Scolari no ano.

Veja abaixo o número de derrotas de cada gigante em campanhas na Série B desde 2006:

Atlético-MG (2006) – 7 derrotas em 38 partidas

Corinthians (2008) – 3 derrotas em 38 partidas

Vasco (2009) – 6 derrotas

Palmeiras (2012) – 7 derrotas

Vasco (2014) – 7 derrotas

Botafogo (2015) – 8 derrotas

Vasco (2016) – 11 derrotas

Internacional (2017) – 7 derrotas