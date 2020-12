Cruzeiro treina nesta quinta e tem possível desfalque para sábado

A vitória no clássico diante do América-MG deu mais confiança para o Cruzeiro na sequência da Série B. A Raposa recebe o Brasil de Pelotas, no sábado, às 21h. Em campo nesta quinta-feira, o elenco treinou para a sequência do campeonato.

O clube celeste também recebeu uma notícia preocupante – o atacante William Pottker pode desfalcar a equipe na próxima rodada.

Segundo destacado pela rádio Itatiaia, Pottker passou por exame de imagem na coxa esquerda para identificar se há alguma lesão. Com isso, o atacante virou dúvida e Felipão poderá optar por Arthur Caíke no grupo de titulares.

William Pottker deixou o campo ainda na metade da primeira etapa, no jogo contra o América-MG, e continuou sentindo o incômodo. Na ocasião, Arthur Caíke já havia substituído o atleta.