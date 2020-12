Crystal Palace x Liverpool: saiba tudo sobre o jogo deste sábado

Após vencer o Tottenham e assumir a liderança da Premier League, o Liverpool terá o Crystal Palace pela frente. Jogando fora de casa, os Reds entram em campo neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília).

Antes da partida, Jürgen Klopp, eleito o melhor treinador da última temporada pela Fifa, disse que espera um jogo difícil contra o Palace e elogiou a qualidade da equipe.

– Estou muito impressionado pela qualidade do grupo. Portanto, os resultados são uma coisa e é muito importante para os clubes específicos, mas para mim é muito mais importante que tipo de nível de desempenho eles são capazes e isso é impressionante, devo dizer. Se você passar pela classificação, os atacantes que eles têm no elenco, agora eles jogaram com Zaha e Benteke. No banco está Ayew, que era um dos principais jogadores no ano passado, e Batshuayi. Eles fizeram uma boa contratação com o Eze, um menino muito bom e talentoso, dá a eles a liberdade de colocar Zaha um pouco mais alto no campo […] isso só mostra o quão confiantes estão e quão confortável estão em situação. Então, estou impressionado com o nível de desempenho que eles são capazes de jogar. Vai ser difícil – disse.

Roy Hodgson, treinador do Crystal Palace, lamenta a sequência difícil do clube na Premier League.

– Jogamos fora com o West Bromwich e depois jogamos contra o Tottenham, que era o líder da liga, depois o West Ham, que estava entre os cinco primeiros quando enfrentamos, e agora o Liverpool que está mais uma vez no topo da tabela. É uma série de jogos muito difíceis, mas a coisa boa é que estamos indo para eles com alguma convicção de que sabemos no que somos bons e somos capazes de produzir boas performances contra times dessa qualidade.

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Liverpool

Data e horário: 19/12/2020, às 9h30 (de Brasília)

Local: Selhurst Park (Londres, ING)

Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Liverpool (Técnico: Jürgen Klopp)

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mane.

Desfalques: Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk, Diogo Jota, Thiago, Xherdan Shaqiri, James Milner, Joe Gomez (machucados) e Joel Matip (dúvida)

Crystal Palace (Técnico: Roy Hodgson)

Guaita; Clyne, Kouyate, Cahill, Van Aanholt; Schlupp, Milivojevic, McArthur, Eze; Zaha, Ayew

Desfalques: Connor Wickham, Martin Kelly, Wayne Hennessey, Nathan Ferguson (machucados); Christian Benteke (suspenso) e Mamadou Sakho (dúvida).