CSA vence Vitória, pressiona rivais e se coloca como sério candidato ao acesso

A oito rodadas do final da Série B, CSA e Vitória entraram em campo nesta terça-feira, pela 31ª rodada da competição. Jogando em casa, no estádio Rei Pelé, o CSA venceu os visitantes por 3 a 0 e colou no G4.

A equipe de Alagoas fica apenas um ponto de distância do Juventude, quarto colocado na tabela, e pressiona os rivais na luta pelo acesso.

O CSA passeou na noite desta terça. Sem nenhuma dificuldade, o Azulão abriu o placar logo aos quatro minutos. Pimpão levantou para Bilu, o atacante matou no peito e mandou bala para o fundo da rede.

O segundo gol veio ainda na primeira etapa, nos minutos finais. O zagueiro Rodolfo Filemon marcou presença na área adversária e aproveitou o bobeira da zaga para ampliar.

Já no segundo tempo, Nadson foi o responsável por decretar a vitória alagoana e anotar o terceiro tento dos donos da casa. O CSA ainda teve oportunidade para marcar o quarto, mas parou por aí.