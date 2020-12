CTPS – Carteira de Trabalho Digital

Carteira de Trabalho Digital

As mudanças do mercado tornaram digitais os documentos das empresas, e essa digitalização chegou ao trabalhador através da CTPS digital.

A CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) é um documento que até então as empresas estavam acostumadas a assinar, carimbar e devolver. Bem como os funcionários estavam habituados a acompanhar através do documento, a sua trajetória profissional.

A obrigatoriedade é do registro e não do documento físico

Todavia, a CTPS física não é mais necessária, e isso gerou dúvidas, principalmente aos funcionários de algumas empresas ou nichos de atuação.

A CTPS é um documento obrigatório, no entanto, essa obrigatoriedade está modernizada, ao passo que se tornou mais um documento digital.

Unificação de dados e envios ao Governo

O objetivo do Ministério do Trabalho ao tornar a CTPS Digital foi facilitar a consulta aos funcionários e unificar os dados.

Assim sendo, através da digitalização da CTPS os dados ficam integrados ao Ministério da Economia, bem como facilitam a vida dos contribuintes em suas aposentadorias.

O aceso ao documento está disponível por meio do link do Ministério do Trabalho, ou ainda através do acesso gov.br.

Substituição do documento físico é uma melhoria nos processos das empresas

A digitalização da CTPS é uma substituição do documento físico, e não uma opção. Por isso, as empresas estão dispensadas da obrigatoriedade de preencher o documento físico.

A digitalização de documentos é uma tendência que avança cada vez mais, visto que a centralização de dados torna inviável algumas demandas tradicionais.

Inovações em todos os setores do mercado

Assim como o mercado mudou nas entregas aos clientes, também muda os processos internos.

Sendo uma otimização do tempo do departamento pessoal das empresas, visto a volumetria de carteiras de trabalho que muitas empresas precisavam preencher.