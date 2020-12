Cuca avisa que não vai desistir de Veríssimo e Luan Peres no Santos: “Não me rendo”

Durante a semana, o técnico Cuca participou de uma reunião virtual com Lucas Veríssimo e o presidente do Santos recém-eleito, Andrés Rueda.

O zagueiro segue afastado e pedindo a liberação para se transferir ao Benfica, de Portugal, que já fez proposta oficial tanto ao Peixe quanto ao atleta.

Depois da derrota para o Vasco, Cuca falou sobre o assunto, incluiu o imbróglio sobre Luan Peres na conversa, chegou a admitir os erros do clube, mas deixou claro que não vai desistir de ter a dupla de zaga nas semifinais da Copa Libertadores da América.

“É nítido para todos que ele é um grande jogador, que nos faz muita falta. A gente se acostumou jogar com ele, zagueiro viril, rápido, bom no jogo aéreo. Mas, ele está num imbróglio com o clube”.

“Eu tento fazer o melhor para o Santos, e o melhor é ter o jogador em condição. Eu não me rendo, não me entreguei, ainda tento buscar uma solução, não vejo que essa saída do Lucas seja o melhor para ele, nem para o Santos. Acho que tem de sair de uma maneira melhor, por tudo que ele já fez para o Santos. Cabe a mim continuar tentando, conversando”.

“O jogador perdeu a confiança, falta de credibilidade que se teve, devido a tantas promessas que ele sairia, já dado as as mãos diversas vezes para outras equipes, e não saiu, faz com que ele não tenha confiança de que se jogar, ele vai sair. E o Benfica tentando pressionar, ‘ou vem ou vamos atrás de outro’, a cabeça do gurí fica um trevo”.

“A gente tem de entrar nesse meio termo, fazer com que o pessoal que o quer entenda que esse momento é muitíssimo importante para o Santos e que se tiver um acordo, daqui um mês e 35 dias o rapaz vai embora, seguir a vida dele, conseguir uma estabilidade financeira, ir jogar na Europa. Isso tudo tem de passar pelo aval do jogador também”.

“Nós estamos buscando isso. Tem de ver se o Benfica busca isso. O tempo urge, é muito rápido. O jogo da semifinal (Libertadores) é só ano que vem, mas o ano que vem é daqui 10 dias. Não podemos ficar sentados nesse problema. Tem de resolver. Os dois. Esse e do Luan Peres, que é mais fácil”.

Quando questionados sobre os eventuais substitutos para Veríssimo e Peres, Cuca voltou a reforçar que sua prioridade e ter a dupla de volta.

“Confio em todo mundo. Mas, na vida nada é fácil, cara. Eu vou atrás, não se incomode. Se prepara, porque vou atrás. Você também Luan Peres. Vamos jogar, depois nós vamos embora”.

Entenda os casos

Com a eleição de Andrés Rueda para a presidência do clube, a proposta do Benfica por Veríssimo, anteriormente recusada pelo Conselho Fiscal, pode voltar a ser analisada. A aprovação prévia dos conselheiros só é necessária durante período eleitoral, portanto o novo mandatário poderá vender o jogador, se assim entender, a partir da virada do ano.

Na última quinta-feira, inclusive, Rueda se reuniu virtualmente com o zagueiro e o técnico Cuca para falar sobre futuro e tranquilizar o defensor após o insucesso momentâneo na negociação com os portugueses. Ele não fez promessas para Veríssimo, mas se comprometeu a avaliar com calma o futuro do atleta em busca de aliar uma boa oferta para todos.

Já Luan Peres tem contrato de empréstimo junto ao Brugge (BEL) até 31 de dezembro, com opção de compra. O Santos tenta estender o vínculo até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Caso queira contar com o zagueiro de forma definitiva, o Peixe precisaria desembolsar 5 milhões de euros, aproximadamente 31,2 milhões de reais.