Cuca define Santos com time reserva para encarar o Flamengo

Nesta sexta-feira, o Santos realizou o penúltimo treino no CT Rei Pelé antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Cuca comandou mais uma atividade com o seu elenco e definiu time inteiramente reserva para o confronto a ser disputado no Maracanã. De olho no jogo de volta contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o treinador opta por poupar seus titulares neste final de semana.

Assim, uma provável escalação do Santos para encarar o Flamengo tem João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Laércio (Luan Peres) e Wagner Leonardo; Alison, Vinicius Balieiro, Lucas Lourenço e Jean Mota; Taílson e Bruno Marques.

Caso a escalação se confirme, João Paulo voltará a ganhar uma oportunidade. O goleiro se consolidou como titular, mas depois de testar positivo para covid-19, viu John assumir a sua vaga. Desde que se recuperou da doença, viu todos os jogos no banco de reservas.

Vale lembrar que, por suspensão, Lucas Veríssimo, Diego Pituca e Soteldo (que também está com covid-19), já seriam ausências certas para a partida.

Cuca e seus comandados encerram a preparação para o confronto neste sábado e, em seguida, embarcam rumo ao Rio de Janeiro e iniciam a concentração para a partida. Com 38 pontos, na oitava colocação, o Santos busca uma vitória para voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro.