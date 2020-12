Cuca pede sensibilidade à CBF por convocação de Kaio Jorge para a Seleção sub-20

Após o empate entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca reclamou da convocação de Kaio Jorge para a Seleção Brasileira sub-20. Em entrevista coletiva, o treinador pediu sensibilidade à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ressaltou a necessidade de contar com seu atacante nos próximos compromissos.

“O Kaio Jorge não pode ir para a Seleção, não pode. Eu sempre beneficio e valorizo a convocação do jogador. Da última vez que ele foi convocado, eu falei ‘vai’ e fiquei sem ele. Agora nós temos um jogo com o e pela Libertadores. A Seleção vai fazer dois jogos amistosos na Granja. Eu acho que tem que ter a sensibilidade do pessoal que convoca de saber que hoje a necessidade do Santos é maior. Com todo o respeito que eu tenho à Seleção e ao pessoal que dirige a Seleção”

O camisa 9 foi chamado por André Jardine para a disputa de um torneio quadrangular com Chile, Bolívia e Peru, na Granja Comary. A competição será realizada entre os dias 12 e 18 de dezembro e servirá como a preparação final para o Torneio Sul-Americano 2021. A apresentação está prevista para 7 de dezembro.

O Santos já vem conversando com a CBF pela desconvocação do jogador. Se liberado, Kaio Jorge seria desfalque contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ausência nas quartas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), quando dá início à disputa contra o Tricolor Gaúcho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).