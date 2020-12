Cuca sinaliza força máxima para Santos x Ceará; veja provável escalação

O técnico Cuca deve usar força máxima para enfrentar o Ceará, neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos precisa da vitória para se manter perto do G-4 do torneio nacional.

A tendência é Soteldo voltar ao meio-campo do Santos para o ataque ser formado por Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho. Diego Pituca e Sandry também devem jogam ao lado do camisa 10.

Os desfalques certos são Pará (edema na coxa), Jobson (tendinite no tornozelo) e Fernando Pileggi (infectado pela covid-19). É pouco provável a escalação de Lucas Veríssimo, pois o zagueiro ainda negocia sua ida ao Benfica, de Portugal. Madson, com desconforto muscular, está fora. A informação foi inicialmente publicada pela “Gazeta Esportiva” e confirmada pelo LANCE!.

Um possível Santos é: John; Balieiro, Luan Peres, Laércio (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho.

O Santos também não corre risco do desgaste dos jogadores. O próximo jogo será somente no próximo dia 6 de janeiro contra o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores