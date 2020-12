Cuca testa negativo e é liberado para dirigir o Santos contra o Grêmio

O técnico Cuca está liberado para dirigir o Santos contra o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final daConmebol Libertadores.

O comandante do Peixe testou negativo para a covid-19 por meio do PCR, exame exigido pela Conmebol. O positivo fez com que o ele estivesse ausente diante da LDU(EQU), na semana passada.

Com o PCR negativo, Cuca está livre para as quartas contra o Grêmio. O treinador já tinha a permissão de trabalhar no Campeonato Brasileiro pelo fato do protocolo da CBF ser diferente e aceitar o exame antígeno, feito pelo santista no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no mês passado, e considerar que o período de isolamento já foi cumprido.

Cuca durante jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2018 Ivan Storti/Santos FC

Após empatar com o Palmeiras no clássico no último final de semana, o Santos encara o Grêmio, embalado pela goleada em cima do Vasco, por 4 a 0, e há 16 jogos invicto na temporada.