Cuca testa time recheado de garotos no Santos para enfrentar o Flamengo

O Santos poupará seus titulares para enfrentar o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, Sandry deve ser o único “titular” antes da decisão contra o Grêmio na quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Alison foi reserva em Porto Alegre, mas pode sair jogando em função da suspensão de Diego Pituca.

Fernando Pileggi, lateral-direito do Santos B, e Renyer, atacante recuperado de cirurgia no joelho, são novidades na relação do técnico Cuca. O atacante Marinho nem viajou.

Uma possível escalação é: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Láercio (Luan Peres ou Alex) e Wagner Leonardo; Alison, Sandry e Lucas Lourenço; Tailson, Jean Mota e Marcos Leonardo.