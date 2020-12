Cuiabá vence o Operário-PR e segue na cola dos líderes da Série B

O Cuiabá derrotou o Operário-PR por 2 a 0 nesta sexta-feira, em casa, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se manteve na perseguição aos líderes da competição.

A partida começou agitada na Arena Pantanal. Com o relógio marcando apenas dez minutos, Jiménez saiu jogando errado, e Rafael Gava não perdoou. O meia roubou a bola e disparou um forte chute da entrada da área para abrir o placar para os mandantes. Aos 28, quase saiu o empate, em cobrança de falta de Tomas Bastos que parou no travessão.



(Foto: Divulgação/Cuiabá)

Na etapa complementar, o Fantasma até dominou a posse de bola, mas encontrou muitas dificuldades para furar a forte marcação dos adversários. Do outro lado, o Dourado tentava explorar os contra-ataques, e foi justamente dessa forma que chegou ao segundo tento. Após ótimo passe de Auremir, Yago invadiu a área e só rolou para Jenison completar para o fundo do gol, definindo o confronto.

Com o resultado, o Cuiabá se manteve na terceira colocação, agora com 50 pontos, seis a menos que o vice-líder América-MG e oito em relação a líder Chapecoense. Já o Operário ocupa a 12ª posição, com 38.