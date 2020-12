Curado da Covid-19, Phelipe Siani não retorna ao trabalho na CNN; saiba o motivo · .

Curado da Covid-19 há uma semana, Phelipe Siani segue fora do ar na CNN Brasil. O apresentador deveria ter retornado ao trabalho na última segunda-feira (7), mas segue afastado. Embora algumas especulações apontem para sua saída do canal de notícias, a verdade é que o âncora do Live CNN Brasil aproveitou para tirar férias.

A última vez que Siani apareceu na tela da CNN foi em 18 de novembro, ao lado de Marcela Rahal, sua parceira de bancada. No dia seguinte, Daniel Adjuto passou a substituí-lo.

O jornalista demorou uma semana para anunciar publicamente que havia contraído o novo coronavírus, assim como vários colegas de trabalho, que acabaram desfalcando as redações do canal de notícias.

Curado desde a semana passada, ele deveria ter retornado ao trabalho na última segunda-feira (7), mas até o momento não deu as caras na empresa.

Sua ausência passou a ser motivo de especulações nos bastidores. Há quem diga que o namorado de Mari Palma esteja descontente com o trabalho e estaria de saída do canal. Outros disseram que ele havia sido afastado por ter assinado o contrato para ser garoto-propaganda de uma marca de computadores sem autorização da direção da CNN Brasil.

Mas o . apurou o motivo oficial do afastamento de Siani: férias. Embora o canal tenha estreado somente em março deste ano, o jornalista e a namorada foram contratados em julho de 2019 e passaram meses trabalhando no projeto do Live CNN.

Em suas redes sociais, Siani tem compartilhado sua rotina ao lado da cachorrinha Chica, uma golden retriever de poucos meses de vida. Além disso, tem produzido vídeos para seu canal no YouTube e prospectado clientes para a produtora que tem em sociedade com Mari Palma.