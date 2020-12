Curry torna-se terceiro atleta com 2.500 cestas de três na NBA

O maior ídolo da história do Golden State Warriors teve muito mais a comemorar nesse domingo do que apenas a primeira vitória da equipe na temporada. Durante o triunfo contra o Chicago Bulls, o astro Stephen Curry tornou-se o terceiro jogador a alcançar a marca de 2.500 cestas de três pontos na NBA. Ele junta-se aos craques Reggie Miller e Ray Allen no seletíssimo grupo e caminha a passos firmes para virar o atleta com mais arremessos de longa distância convertidos na liga.

Embora o aproveitamento tenha sido baixo, o armador converteu cinco de 15 tentativas de três pontos contra o Bulls e chegou a 2.504 bolas acertadas ao longo da carreira. O jogador de 32 anos alcançou a marca em sua 702a partida como profissional e poderia tê-lo feito mais jovem, já que só disputou cinco jogos na última temporada. A nível de comparação, Miller (1.389) e Allen (1.300) precisaram de quase o dobro do número de confrontos de Curry para atingir o feito.

Na temporada, o armador só converteu nove de 35 arremessos de três pontos tentados. Ele espera, então, que a vitória e o recorde representem um “ponto de virada” em suas atuações. “Errei vários arremessos abertos, mas, na verdade, a maioria delas são só eu tentando reencontrar o meu ritmo. A minha expectativa é que todos os chutes vão cair, então não há desculpas para esse momento. Para mim, isso é só questão de continuar fazendo o que sempre fiz”, afirmou o veterano, após o triunfo por 129 a 128.

O duas vezes MVP da liga também bateu outra marca histórica nesse domingo: ao chegar a 61 lances livres convertidos consecutivamente, ele ultrapassou o lendário Rick Barry para estabelecer a nova maior marca no quesito da história do Warriors. O terceiro colocado Curry precisa de mais 57 cestas de três pontos para ultrapassar Miller e, então, vai estar a mais 413 conversões de chegar à primeira posição do ranking da NBA. Na carreira, ele possui 43.4% de aproveitamento nos arremessos de longa distância em 8.2 tentativas por jogo.

