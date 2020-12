Curso online: MEC lança vagas para professor de alfabetização

O Ministério da Educação (MEC) por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) lançou mais 40 mil novas vagas para o curso online Alfabetização Baseada na Ciência (ABC).

A saber, as primeiras 40 mil vagas foram disponibilizadas no dia 8 de dezembro e se esgotaram em apenas 10 dias. Nesse sentido, de acordo com o MEC, uma nova demanda precisou suprir a procura, por isso houve um novo lançamento na última quarta-feira (24).

Vale dizer que a capacitação não tem custo algum. Ela se destina a profissionais da educação que desejam se especializar em alfabetização de crianças, assim a estudantes de licenciaturas. Com carga horária de 160 horas, o curso terá início em 11 de janeiro de 2021.

Aulas virtuais para professores

Os cursos acontecem de modo online e os professores participantes devem acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC (Avamec).

O aprendizado se dá por meio de vídeos, material de leitura, assim como outras tarefas de estudo. De acordo com o próprio MEC, os conteúdos tem os princípios da gamificação, ou seja, uso de mecanismos e dinâmicas de jogos para criar engajamento.

“O objetivo é melhorar a qualidade da alfabetização das nossas crianças, um compromisso do governo brasileiro. Para isso, é preciso preparar e valorizar os nossos professores”, sintetizou o presidente da Capes, Benedito Aguiar.

Curso em Portugal

Esse curso voltado para educadores faz parte do programa de alfabetização escolar Tempo de Aprender. Entretanto, a saber, ele resulta da cooperação internacional entre a Capes, a Secretaria de Alfabetização (Sealf) do MEC, a Universidade do Porto (UP), o Instituto Politécnico do Porto (IPP) e a Universidade Aberta de Portugal (Uab)