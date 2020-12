Cyberpunk 2077: CDPR diz que adotará ‘medidas enérgicas’ para se defender

Apesar de ter vendido 13 milhões de cópias (mesmo com os reembolsos), Cyberpunk 2077 segue dando muitas dores de cabeça para a CDPR. Anteriormente, a empresa estava na mira de um processo coletivo e agora acusou o recebimento de pelo menos um processo movido no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia.

Em uma nota aos investidores, a desenvolvedora polonesa disse que tomará “ações vigorosas” para se defender contra alegações de que eles haviam enganado os investidores sobre às versões para a nova geração (PS5 e Xbox Series X/S). A nota, publicada em 25 de dezembro, diz o seguinte:

“O Conselho de Administração da CD PROJEKT SA com sede em Varsóvia (doravante denominada “a Empresa”) anuncia que hoje recebeu a confirmação de um escritório de advocacia que coopera com a Empresa de que uma ação civil coletiva foi ajuizada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia por um escritório de advocacia agindo em nome de um grupo de detentores de valores mobiliários negociados nos EUA sob os símbolos “OTGLY” e “OTGLF” e com base nas ações da Empresa.

Os autores pedem que o tribunal julgue se as ações empreendidas pela Empresa e membros de seu Conselho de Administração em relação à liberação do Cyberpunk 2077 constituíram uma violação das leis federais, por exemplo, por enganar os investidores e, consequentemente, fazer com que incorram em danos.

A reclamação não especifica a quantidade de indenização solicitada.

A Empresa tomará medidas enérgicas para se defender contra tais reclamações”.

