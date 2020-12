Cyberpunk 2077: desenvolvedor diz que update muda bastante o jogo

Não é segredo para ninguém que vários veículos de imprensa, incluindo o Voxel, receberam uma cópia antecipada de Cyperpunk 2077 para análise. Isso permitiu que os interessados soubessem mais sobre o jogo e se ele realmente vale uma compra tão cara. O problema que muitos notaram é que todas as versões de análise eram de PC.

Com isso, aqueles que só tem o console e planejavam comprar o jogo nessas plataformas ficaram receosos. Afinal, simplesmente não seria possível saber se a performance era boa ou se havia muitos bugs no PS4 e Xbox One, por exemplo.

It is a different game with console update, yes. — Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) December 7, 2020

Felizmente, o desenvolvedor Fabian Mario Döhla da CD Projekt Red resolveu se pronunciar sobre o assunto. Ele respondeu em seu Twitter a diversas perguntas dos fãs de Cyberpunk 2077. Ele não negou que o jogo tem muitos problemas nos consoles, mas isso só se você não tiver o update que será liberado no momento de seu lançamento.

Com essa tal atualização, Döhla afirma que é o jogo fica totalmente diferente e que roda muito bem nos consoles da geração passada e atual. Ele também mencionou que praticamente todos os bugs encontrados por jornalistas já foram consertados e basta manter seu jogo atualizado para não encontrá-los.

Isso deve ser um grande alívio para quem não tem a opção de jogar Cyberpunk 2077 no PC ou só prefere esses tipos de jogos em consoles mesmo. E você, acha que vale a pena pegar o game no lançamento ou vai esperar algumas semanas ou meses para não ter problemas inesperados?