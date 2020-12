Cyberpunk 2077: divertido vídeo imagina um demake para PS1

As versões de Cyberpunk 2077 lançadas para o PlayStation 4 base e o Xbox One velho de guerra foram alvo de muitas reclamações por parte dos jogadores, que ficaram incomodados com o visual bem abaixo do visto nos PCs, além de vários bugs e problemas de performance.

Se você já achava complicado rodar o jogo por lá e faz parte dos consumidores que chegaram a pedir reembolso por sua compra, imagine só como seria tentar jogá-lo no PlayStation 1? O desenvolvedor Anders Lundbjörk tornou esse “sonho” realidade em um divertido vídeo postado no seu canal pessoal. Confira:

Aqui, podemos ver Night City em toda a sua glória super pixelada, reproduzindo vários elementos do jogo original, desde as placas de publicidade até… um cômico bug que acontece quando o protagonista tenta entrar em um veículo, replicando um dos vários glitches relatados pelos jogadores.

O que você pensa sobre essa reimaginação de Cyberpunk 2077? Acharia legal jogar uma versão completa dele no PS1? Conte para a gente nos comentários a seguir!