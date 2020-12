Cyberpunk 2077 ganha mod que libera cheats

Apesar de todos os problemas, quem está jogando Cyberpunk 2077 no PC, certamente tem mais vantagens além de uma performance melhor em hardwares compatíveis: uma delas é que já dá para usar mods à vontade. Enquanto alguns prometem consertar certos bugs, outros liberam o uso de cheats no jogo.

O mod intitulado CyberConsole permite que você acesse os comandos de console do game, que é o que os desenvolvedores usam para testar certas coisas com facilidade em seus jogos. Para nós, isso simplesmente abre todos os seus cheats.

Isso quer dizer que você pode conseguir dinheiro, upgrades para seu personagem, diversas armas, roupas e qualquer outro item que imaginar. O mod pode ser encontrado no site Nexus Mods, mas há um aviso que diz que você deve rodar o game em modo janela para que ele funcione como deve.

Caso realmente queira usar esse mod, só recomendamos que faça um backup de seus dados salvos, já que se algo for corrompido, haverá uma maneira rápida e fácil de recuperar tudo.

É claro que essa é só uma das possibilidades do que pode conseguir. Se quiser saber todos os códigos, basta conferir o documento criado por um dos usuários do Nexus Mod. A lista é enorme e conta com tudo disponível com esse mod até agora. E você, acha que vale a pena usar esses cheats ou prefere encontrar os itens de supressa em Cyberpunk 2077.