Cyberpunk 2077 ganha nova atualização no PS4, Xbox One e PC

Nas vésperas dos feriados, a CD Projekt Red continua a trabalhar em Cyberpunk 2077 e lançou na noite desta quarta-feira (23) mais uma atualização do game para corrigir problemas do game. Basicamente, o patch conserta o potencial desastre de ter o save corrompido no PC e algumas melhorias nos consoles e quests.

Em suma, há três grandes correções para PC, Xbox One e PS4, que você confere abaixo:

Quests: Dum Dum não vai desaparecer na entrada da Totentanz na missão Second Conflict

Dum Dum não vai desaparecer na entrada da Totentanz na missão Second Conflict Específico de consoles: melhoria na estabilidade e gerenciamento de memória, resultando em menos crashes

melhoria na estabilidade e gerenciamento de memória, resultando em menos crashes Específico de PC: foi removido o limite de save de 8 MB. Obs.: isso não vai consertar arquivos de save corrompidos antes do update.

Fonte: CD Projekt Red

Basicamente, Cyberpunk 2077 teve um problema técnico no PC que saves que tinham mais de 8 MB de tamanho podiam corromper e perder todo o progresso do jogador. Já nos consoles, o game está mais estável e um bug específico de quest foi corrigido.

Cyberpunk 2077 está disponível para PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia (e no Xbox Series X/S e PS5 através da retrocompatibilidade).