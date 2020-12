Cyberpunk 2077: novo update melhora estabilidade e bugs no PC e PS4

O lançamento de Cyberpunk 2077 está mais do que tumultuado, seja por problemas visuais, por performance ruim em várias plataformas ou até pela decepção geral por parte dos fãs. Felizmente, a CD Projekt Red está correndo contra o tempo para tentar consertar o máximo de problemas possíveis.

Hoje mesmo foi anunciado na conta oficial do jogo no Twitter que uma nova atualização focada em corrigir bugs já está disponível para a versão de PC e consoles da Sony, ou seja, o PS4 e PS5. A parte chata é que o hotfix ainda não está liberado para os consoles Xbox, mas a empresa disse que está trabalhando o mais rápido possível nisso (o update vai trazer a dublagem em PT-BR nas plataformas da Microsoft).

A atualização 1.04 corrige vários bugs relacionados a missões do jogo, muitas das quais não podiam ser completadas ou cujo progresso era dificultado por esses problemas. Fora isso, houve uma correção na prévia de armas que o jogador construía e alguns outros problemas visuais.

Mesmo que não conserte tudo, esse hotfix já vai deixar o jogo mais estávelFonte:

A performance do jogo é outro fator que foi aprimorado com a atualização, incluindo a resolução de problemas com o game fechando sozinho. Mais importante que isso é que houve uma redução dos elementos de flash de luzes em certas situações, algo que estava causando ataques epiléticos em jogadores. Além disso, a equipe consertou o problema de “criação de conteúdo” em que músicas autorais ainda eram reproduzidas.

Na parte específica da versão de PC, eles corrigiram um bug de idioma. Agora quando o jogador muda o idioma no jogo para “Padrão”, o game fica na mesma língua que seu cliente da Steam.

Já a parte específica de consoles teve algumas correções adicionais. Houve uma melhora na qualidade de reflexos para eliminar o efeito de borrão que estava bem proeminente antes. Uma boa correção para nós é que eles também arrumaram o erro da dublagem brasileira não aparecer como opção para os jogadores de Xbox na América.

Vale mencionar que todas as correções valem igualmente para o Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X mesmo que o update não esteja propriamente disponível no momento. Só não deixe de comentar nos dizendo o que está achando dessa situação de Cyberpunk 2077 e se conseguiu aproveitar o jogo ou não por enquanto.