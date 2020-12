Cyberpunk 2077: Nvidia lança driver com suporte a DLSS para o game

Cyberpunk 2077 já está disponível para os jogadores de PC, e por conta disso, a NVidia já atualizou o seu Game Ready Driver para o game, o que traz melhorias de performance no jogos que rodam em placas GeForce RTX.

Cyberpunk 2077Fonte: Nvidia/Reprodução

A atualização do Game Ready Driver permite que os jogadores que possuem uma GeForce RTX tenham uma experiência mais imersiva com a tecnologia Ray Tracing. Com ela, Night City fica ainda mais real, com um sistema de sombra e luz incrível, além de uma maior imersão com a aplicação de um inteligente sistema de reflexos de imagens.

GeForce 2080 Ti tem edição especial do game Cyberpunk 2077Fonte: Nvidia/Reprodução

Já o DLSS traz uma melhoria de desempenho de até 60%, dependendo da resolução na qual o jogo vai rodar, e do hardware do PC. Com todas essas tecnologias, a versão para PC de Cyberpunk 2077 promete ser a melhor entre todas nas quais o jogo será lançado.