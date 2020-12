Cyberpunk 2077: problemas no jogo rendem memes na internet

Cyberpunk 2077 foi lançado na última quinta-feira (10) para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC. Entretanto, nas versões para console, o jogo vem apresentando uma série de problemas, fazendo com que a internet fique inundada de reclamações e, claro, muitos memes.

Os momentos inusitados vão desde piadas questionando a capacidade dos consoles da geração passada rodarem o game, até cenas tiradas do próprio gameplay. Os problemas são tantos que a própria produtora do jogo, CD Projekt Red, emitiu um comunicado oficial onde promete resolver todos esses bugs muito em breve.

Bugs em Cyberpunk 2077 viraram memes na internetFonte: Twitter

O jogo foi um sucesso na pré-venda, atingindo a marca de 8 milhões de unidades vendidas antecipadamente. Você pode conferir a análise completa de Cyberpunk 2077 aqui no Voxel.

Confira uma lista com os memes mais engraçados:

This dude comes up and slaps your GF’S ass, what you gonna do? #cyberpunk2077 ???????????????????? pic.twitter.com/nTd7sGojxe — Prof Pressure #BLM (@ProfPressure) December 10, 2020

Cyberpunk is running fine on my base PS4. idk what everyone was worried about. #PS4share pic.twitter.com/YNl3XD4nFi — M0RR1S90 (@M0RR1S90) December 9, 2020

Primeiro dia de #Cyberpunk2077 bombando!

Quase nem tem Bugs… pic.twitter.com/wq2T04aa6o — Patrick André (Noko) (@Noko01Oficial) December 10, 2020

Just got Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/PMbxNxNg1X — The Meme Factory (@_thememefactory) December 10, 2020

PS4 and Xbox One from 2013 trying to run Cyberpunk pic.twitter.com/q1SJ38ejqo — ??? (@wxrry) December 10, 2020