Cyberpunk 2077: update 1.05 melhora performance e resolução nos consoles

A CD Projekt Red liberou mais uma atualização para os jogadores de Cyberpunk 2077, ainda com a intenção de consertar todos os bugs e problemas de performance que assombra o jogo desde seu lançamento. O hotfix 1.05 já está disponível para a versão de consoles, que é onde título mais sofre com problemas, e PC.

Você pode realizar o update no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S hoje mesmo para melhorar não só a performance como a resolução do game nessas plataformas. Dezenas de bugs também foram devidamente arrumados, incluindo alguns relacionados ao gameplay, missões, problemas visuais e interface.

Também houve melhoras de problemas técnicos específicos tanto de PC como dos consoles, o que incluía que as configurações voltassem ao padrão depois de reiniciar o jogo no Xbox, por exemplo.

A atualização já chegou para os jogadores de PC, mas ela demorou um pouco mais para vir. Sabemos que a versão de console é a grande prioridade no momento, então faz bastante sentido.

Caso esteja curioso para saber exatamente tudo o que mudou (e olha que a lista é bem longa!), você pode conferir as notas do patch no site oficial do jogo. Só que você também pode ver as melhorias por si próprio no vídeo acima, onde o ElAnalistaDeBits fez uma comparação do patch anterior e do atual em consoles Xbox.

E você, está gostando de ver que a CD Projekt Red pelo menos está lançando essas atualizações com relativa rapidez para os consoles? Comente e nos diga se em sua experiência notou alguma diferença positiva ou negativa na performance do jogo desde o lançamento!