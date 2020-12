Cyberpunk 2077: venha conferir a live do Voxel de 24 horas!

Hoje (09), a equipe do Voxel está fazendo uma mega live especial de Cyberpunk 2077, e sim, você leu direito! Serão 24 horas jogando um dos games mais aguardados deste ano! Confira a seguir:

Configuração do PC utilizado na live:

Processador: AMD Ryzen 7 3800x

GPU: RTX 2080 TI 32gb DDR4

Armazenamento: SSD Sata

A transmissão começou hoje às 8h da manhã e vai até amanhã no mesmo horário, com a participação dos nossos queridos Vinícius Munhoz, Ruan Segretti, Bruno Micalli, Derek Keller e muitos outros! Venham curtir com a gente nessa jornada em Night City e, por favor, comentem e conversem conosco durante o gameplay!

E caso queiram dar uma conferida, nossa análise do jogo já está no ar, e se estiverem em dúvida se o título vai rodar direitinho no seu PC, confiram nossa matéria sobre os benchmarks nas GPUs da Nvidia e AMD.



Fonte: Tecmundo