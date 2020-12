Cyberpunk 2077: vídeo compara versões de PS4, PS5, Xbox One e Series X/S

Cyberpunk 2077 foi lançado nesta quinta-feira (10), para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X. Como se sabe, o hardware entre esses console se diferencia bastante, e essa diferença fica explícita na comparação entre as versões, feitas pelo canal Resero.

O vídeo mostra as diferenças entre as resoluções nas quais os consoles reproduzem o jogo, a diferença entre os gráficos e o sistema de iluminação do ambiente. Por fim, ele mostra a comparação entre os modos de Performance e Qualidades do Xbox Series X.

A versão para PC ficou de fora. Vale lembrar que a mesma possui suporte para as placas RTX da Nvidia, trazendo um visual ainda mais realista, graças ao sistema Ray Tracing de iluminação e o DLSS que auxilia na performance do jogo.

Veja a comparação entre as versões de Cyberpunk 2077Fonte: Resero / Reprodução

Embora tenha batido recordes na pré-venda, Cyberpunk 2077 vem sendo alvo de diversas críticas na internet. Usuários de todo o mundo estão postando nas redes sociais os problemas que vem enfrentando no jogo, como quedas de quadros, bugs e até travamentos. A CD Prokekt Red disse já estar ciente e em breve corrigirá todos os problemas.

Você pode conferir também a análise completa de Cyberpunk 2077 aqui no Voxel.